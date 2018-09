Gazprom-Aktie: Das wird jetzt richtig interessant!

Die Aktie von Gazprom hat endlich wieder einen wichtigen Aufschlag geschafft. Der Wert legte am Donnerstag in Richtung der vormaligen charttechnischen Obergrenze bei 3,75 Euro zu. Damit hat die Aktie nun die Aussicht, aus dem charttechnischen Niemandsland hervorzupreschen und sich wieder in den Bereich eines Aufwärtstrends zu schieben.

Konkret: Derzeit ist die Aktie noch im Seitwärtstrend gefangen, weil große Schwankungen noch keine

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.