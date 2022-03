Gazprom-Aktie: DAS wäre der Supergau für Gazprom!

Innerhalb von weniger als drei Wochen ist der Kurs um knapp zwei Drittel eingestürzt. Jeder kleinste Versuch einer Erholungsrallye wurde abverkauft und so folgte Crash auf Crash. Am 1. März war der letzte Handelstag der Aktie in Deutschland. Sollte der Handel erneut beginnen, droht ein neuer Mega-Crash.

Die Sorgen der Anleger werden nicht weniger. Im Zuge des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung