Gazprom Aktie: Das sieht gut aus!

Anleger von Gazprom können sich in der laufenden Woche über eine Fortsetzung der Rallye an der Börse freuen. Bis zum Handelsschluss am Dienstag konnte der Titel bis auf 4,30 Euro zulegen und damit interessante charttechnische Marken hinter sich lassen. Unter anderem notieren die Anteile jetzt über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was eine gute Voraussetzung für die Zukunft ist.

Ein Beitrag von Robert Sasse.