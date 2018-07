Gazprom-Aktie: Das sieht gut aus!

Gazprom hat am Mittwoch kaum noch eine Bewegung verzeichnen können. Damit ist die Aktie in vergleichsweise guter Verfassung, so die Meinung der Chartanalysten. Denn die Werte sind in den vergangenen Handelssitzungen fast Tag für Tag ein wenig gestiegen. Konkret: Es ging von etwa 3,60 Euro um fast 5 % nach oben, der Kurs nähert sich der entscheidenden 4-Euro-Marke.

Dort fällt die Entscheidung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.