Gazprom-Aktie: Die politisch diskontierte Dividendenperle!

Am Mittwoch entschied das Gericht der Europäischen Union in zwei Rechtsstreitigkeiten zwischen Gazprom und dem polnischen Mineralöl- und Erdgaskonzern PGNiG. Man könnte sagen, dass sich die Parteien an diesem Tag 1:1 unentschieden getrennt haben.

Der erste Punkt ging an den russischen Staatkonzern: Im Streit um die mutmaßlich unfaire Preispolitik von Gazprom wies das EU-Gericht eine Klage von PGNiG zurück. Das Urteil geht ...



