Gazprom-Aktie: Das passiert an der Börse Moskau

Deutsche Anleger bangen um ihr investiertes Geld in Aktien von Gazprom (WKN 903276). Jetzt glimmt ein Fünkchen Hoffnung: Zwar kann derzeit niemand aus dem Westen die Papiere kaufen oder verkaufen, aber wenigstens verlieren sie nicht weiter drastisch an Wert. Im Gegenteil: Am ersten Handelstag nach rund drei Wochen Pause hat der Kurs der Gazprom-Aktie gestern an der Börse in Moskau um rund +3% zugelegt. Heute Morgen geht es zunächst hoch auf 269 Rubel, aktuell runter auf 250,80 Rubel, das sind umgerechnet 2,28 €.





