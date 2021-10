Gazprom-Aktie: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen!

Die Gazprom-Aktie befindet sich nun schon seit fast einem Jahr in einer starken Rallye-Bewegung. In diesem Zeitraum gab es nur einen Monat, in dem die Aktie per Saldo eine negative Performance erreichte, ansonsten gab es ausschließliche grüne Monatskerzen. Und zum Teil fielen die Gewinne exorbitant aus. Mit Zuwächsen von über 22 Prozent war der September der zehntbeste Monat in der gesamten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung