Gazprom Aktie: Der langfristige Blick!

Gazprom Aktie: Kurzfristig sieht es zwar aus, als könnte sich der Kurs nochmals zurückentwickeln, langfristig befindet sich das Wertpapier allerdings in einer guten Ausgangslage. So ist es in eine sehr harte Unterstützungszone eingedrungen. Preislich sprechen wir von der Range um 4,00 Euro. Idealerweise schaffen es die Bullen den Support zu verteidigen und drehen, nach und nach, wieder gen Norden ab. Auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung