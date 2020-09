Gazprom Aktie: Der kurzfristige Abwärtstrend…

Gazprom Aktie: Auf dem Chatbild ist ganz deutlich zu erkennen, dass der kleine, kurzfristige Abwärtstrend aktuell Probleme macht. Das Wertpapier ist in der letzten Handelswoche bis an die Linie gestiegen, doch dann daran gescheitert. Noch ist nicht aller Tage Abend. Es bestehen durchaus weitere Chancen, dass die Bullen diese Hürde nehmen können, um eine erneute Aufwärtsbewegung in Gange zu setzen. Schlecht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



