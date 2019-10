Gazprom Aktie: Die kommenden Knaller-Meldungen

Gazprom musste am Dienstag einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Der Handel ist rege, da bereits in den ersten Handelsstunden deutlich mehr als 1 Million Aktien hin- und hergeschoben wurden. Der Kurs selbst ging um 1,3 % zurück. Darin ist kein Rückschritt zu sehen, wie Analysten beurteilen. Der Wert wird an diesem Dienstag seine generelle Richtung nicht verändern.

Warten auf die nächsten Wochen….

Bei Gazprom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung