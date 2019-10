Gazprom Aktie: Das klingt tendenziell gut!

Diese Woche gab es einige interessante Nachrichten von Gazprom. Die Ich weise darauf hin, dass ich bei Gazprom investiert bin. So teilte das Unternehmen mit, dass das „Board of Directors“ den geänderten Finanzplan für 2019 gebilligt hat. Demnach wird die Höhe der Investitionen rund 1.322,6 Mrd. Rubel erreichen, was 3,142 Mrd. Rubel weniger ist, als im Investmentprogramm vorgesehen war, das im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung