Gazprom-Aktie: Ein klares Signal?

In Folge des Kriegs in der Ukraine bemüht sich Deutschland derzeit darum, die Versorgung mit Erdgas im eigenen Land sicherzustellen. Wie der Bund kürzlich bekannt gab, sollen dafür große Mengen an Flüssiggas importiert werden, um die hiesigen Speicher zu füllen. Woher genau die Rohstoffe kommen sollen, wurde nicht näher genannt.

Nicht unwahrscheinlich ist, dass die USA große Anteile anliefern werden. Sicher ist, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung