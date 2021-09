Gazprom-Aktie: Ein klarer Kauf?

Die Gaspreise haben sich in diesem Jahr vervielfacht. Neben einer steigenden Nachfrage sehen Experten auch Russland und dessen Erdgasriesen Gazprom in der Verantwortung, die auf diese Weise die Zulassung der neuen Gas-Pipeline Nordstream 2 durchzusetzen versuchen könnten. Unabhängig davon profitiert Gazprom natürlich ganz stark von den gestiegenen Preisen. Das lässt sich auch gut an der Geschäftsentwicklung und an der Aktienperformance ablesen.

