Gazprom Aktie: Das kann ein neuer Börsendurchbruch sein

Gazprom ist fast unbemerkt von den Medien in Deutschland deutlich stärker geworden. Während hierzulande am Nordstream II – Projekt gezweifelt wird, positionieren sich internationale Investoren. Aktuell sieht es so aus, als habe Gazprom eine wichtige Zwischenhürde bereits wieder überwunden. Damit eröffnen sich Chancen auf Kursgewinne von mehr als 10 % – kurzfristig.

Börsenstimmung erstklassig

Durch erneute Gewinne am Mittwoch notiert der Wert etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung