Gazprom Aktie: Das ist erstaunlich!

Der Aktie von Gazprom ist am Mittwoch Erstaunliches gelungen: Nachdem die Papiere des russischen Energieriesen über Wochen an Wert verloren haben, ging es gleich nach Handelsbeginn mit der Aktie aufwärts. Kurz vor dem Mittag durchbrach Gazprom am Handelsplatz Frankfurt erstmals wieder die Marke von 5,50 Euro, ein Plus von rund vier Prozent im Vergleich zum Vortagesschlusskurs. Möglicherweise ist die zurückgekehrte Zuversicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung