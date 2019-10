Gazprom Aktie: Das ist einfach sehr stark!

Gazprom ist weiterhin in bester Verfassung. Der Titel konnte am Donnerstag an den Märkten einen weiteren Aufschlag von 1 % für sich verbuchen und nähert sich den wichtigsten Signalen für einen nachhaltigen Aufwärtsgalopp an. Dabei gibt es neben den erwarteten Fortschritten beim Bau der Pipeline Nordstream keine neuen wichtigen oder impulsgebenden Nachrichten. Unter dem Strich steht schlicht der starke, von der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung