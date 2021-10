Gazprom-Aktie: Das ist ein Knaller!

Gazprom hat am Montag einen Abschlag in Höhe von mehr als 1,5 % hinnehmen müssen. Dies könnte Investoren und Analysten irritieren, da der Gaspreis auf einem extrem hohen Niveau ist und noch weiter steigen kann. Die Notierungen sind dennoch in einem starken Trend, meinen Analysten immer wieder.

Das ist ein Hammer

Es ging in den vergangenen drei Monaten immerhin um 40% aufwärts. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung