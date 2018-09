Gazprom-Aktie: Das ist der Durchbruch!

Gazprom hat am Dienstag einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Dennoch ist das Unternehmen unerwartet stark in den Herbst gestartet. Jüngst ist die Aktie aus dem Seitwärtstrend, den Chartanalysten noch diagnostiziert hatten, nach oben ausgebrochen. Damit eröffnen sich nun Gewinnchancen von bis zu 20 %, so die Meinung von Chartexperten.

Denn: Gazprom hat vor kurzem die Marke von 4 Euro überwunden und damit

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.