Gazprom-Aktie: Das gefällt nicht jedem!

Die Gazprom-Aktie konnte sich im Handel am Freitag etwas von den enormen Verlusten der vorherigen Tage erholen. An den hiesigen Märkten ging es um 13 Prozent in die Höhe, was für die Anteilseigner natürlich erstmal nach einer guten Nachricht klingt. Freuen kann sich aber längst nicht jeder über die gute Performance.

Im Westen hätten es viele lieber gesehen, wäre die Gazprom-Aktie ins ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung