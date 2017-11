Gazprom: Aktie bietet enorme Chancen – jetzt einsteigen?

Liebe Leser,

Gazprom hat in den vergangenen Wochen eine schöne Aufwärtsfahrt hingelegt, meinen charttechnische Spezialisten. Nun habe die Aktie Chancen auf Kursgewinne von bis zu 20 %, heißt es. Dafür müsse lediglich noch ein kleines Aufwärtssignal gesetzt werden. Konkret: Die Aktie gewann auch zum Wochenauftakt wieder etwas hinzu und eroberte den Kurs von 3,85 Euro. Damit wurden gleich mehrere wichtige Zeichen gesetzt. Vor allem kratzt Gazprom wieder am aktuellen 6-Monats-Hoch bei 3,86 Euro, das am 8. November 2017 markiert worden war. Wenn dann auch noch die Marke von 4 Euro überwunden würde, wäre der Weg frei bis zum nächsten Top.

Dies liegt bei 4,98 Euro und wurde am 4. Januar 2017 erreicht. Bis dahin hat die Aktie rund 30 % aufzuholen, sodass die Aussichten verlockend sind. Nach unten hin wird der Wert gut gestützt. Immerhin sind die Kurse seit dem Sommer entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben geklettert. Das 1-Jahres-Tief bei 3,28 Euro, das am 18. August markiert wurde, erweist sich als möglicher Wendepunkt.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden zuletzt kaum vermeldet. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich die Bankanalysten bei der Beurteilung der Aussichten weiterhin zurückhalten.

Technische Analysten: Nun ist der Hausse-Modus da!

Technische Analysten verweisen darauf, die Aktie habe endlich(!) den Aufwärtstrend erobert. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 3,78 Euro und wurde erst jüngst überwunden. Dennoch: Dadurch wurde ein Kaufsignal ausgelöste! Sobald die Kurse wieder auf 3,75 Euro bzw. 3,66 Euro fallen würden, wäre der Wert allerdings erneut im Baisse-Modus, sodass die Situation noch mit Vorsicht zu genießen ist. In Kombination mit der Charttechnik allerdings ist die Wahrscheinlichkeit steigender Notierungen derzeit höher als in jüngerer Vergangenheit.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.