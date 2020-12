Gazprom-Aktie: Zu allem bereit?

Die im Bau befindliche Gas-Pipeline Nord Stream 2 ist weiterhin ein Reizthema in der Beziehung zwischen Russland und den USA. Letztere wollen die Fertigstellung unbedingt verhindern und drohen dabei mit immer neuen Sanktionen. Die zielen nicht nur auf den Betreiber selbst, sondern mittlerweile auch auf alle Unternehmen, die sich in irgendeiner Form an dem Projekt beteiligen.

Gazprom lässt sich davon aber nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung