Gazprom Aktie: Im Würgegriff der Politik!

Dass die Aktie von Gazprom derzeit auf einem vergleichsweise niedrigen Kursniveau vor sich hinkriecht, hat sie vor allem politischen Entwicklungen zu verdanken. Da das Unternehmen in einem engen Verhältnis zum Kreml steht, reagieren Anleger stets sehr energisch auf Entwicklungen aller Art. So war es auch am 9. April der Fall, als die USA neue Sanktionen gegen russische Unternehmen und Oligarchen beschlossen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.