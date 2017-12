Gazprom Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Gazprom-Aktie notierte kurz vor Handelsschluss am Freitagnachmittag mit 1,79 % im Minus. Auch in der Vorwoche schloss die Aktie mit knapp über 1 % negativ. Charttechnisch betrachtet könnten die Bullen nun langsam aufgegeben haben. Die Aktie kratzte nämlich seit Anfang November am 100-Wochen-Durchschnitt. Ein Überschreiten ist nicht gelungen und es sieht danach aus, als würde sich der Pessimismus durchsetzen. Der Rücksetzer könnte sich somit bis in den Bereich bei 3,35 Euro je Aktie fortsetzen. Hier verläuft die bereits zuletzt zum zweiten Mal überschrittene primäre Abwärtstrendlinie.

Gaspreise fallen

Neben der Unfähigkeit, den technischen Widerstand zu überwinden, könnten noch zwei weitere Faktoren den Kurs der Gazprom-Aktie belastet haben. Zum einen fällt der Gaspreis seit einiger Zeit bereits. Der stabile Ölpreis konnte zwar diesen Umstand teilweise kompensieren. Die Stabilität könnte jedoch bald zum Ende kommen. Auch im vergangenen Jahr brach der Preis zu Beginn des Jahres deutlich ein und das trotz der begonnenen Produktionskürzungen. Möglicherweise wappnen sich Anleger nun gegen eine erneute, böse Überraschung.

Ölpreise könnten folgen

Ohnehin hat der Ölpreis die saisonale Schwäche, die in der Regel im November beginnt, aufgrund von einigen positiven Aspekten, wie etwa einem sich verringernden Oil Rig Count in den USA oder einer steigenden Nachfrage aus China, noch nicht ausgespielt. Doch für die saisonale Schwäche gibt es in der Regel fundamentale Gründe, die, wenn auf Erwartungen basierende Impulse vorbei sind, auf den Preis durchschlagen könnten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.