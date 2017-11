Gazprom Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

Gazprom machte in dieser Woche, in mehrfacher Hinsicht von sich reden. In beiden Fällen geht es um den Bau der Gas-Pipelines Turk Stream sowie Nord Stream 2. Was den Bau der TurkStream anbetrifft so soll der Bau des ersten Strangs der Pipeline, der das russische Gas in die Türkei bringen soll, fast abgeschlossen sein. Insgesamt 488 km wurden bereits verlegt und das Ende des Baus ist auf Frühjahr 2018 angepeilt. Der zweite Strang soll das Gas nach Europa bringen, doch den Bau des zweiten Strangs will Gazprom erst dann bauen, wenn die EU-Kommission die Abnahme zusichert.

EU-Kommission will Gazprom-Monopol verhindern

Weiterhin stand der geplante Bau der Nord Stream 2 Pipeline im Fokus der Medien. Berichten zufolge soll sich nun die EU-Kommission mit eingeschaltet haben. Gleichzeitig forderte sie, dass die Pipeline, wenn sie gebaut wird, auch von anderen Versorgern genutzt werden sollte. Darauf wäre Nord Stream von der russischen Seite allerdings überhaupt nicht ausgelegt. Die EU-Kommission setzt Gazprom damit deutlich unter Druck. Zwar kann sie den Bau nicht verhindern, doch sie macht klar, dass der Betrieb der Pipeline nicht über ein Monopol des Erdgasriesen möglich sein wird.

Am 100-Wochen-Durchschnitt abgeprallt

Der Kurs der Aktie hat in dieser Woche den 100-Wochen-Durchschnitt erreicht, ist aber daran zunächst abgeprallt. Kurse über 4,00 Euro je Aktie dürften auf den Ausbruch hindeuten. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft derzeit bei 4,4 Euro je Aktie. Er dürfte im Falle eines Überschreitens schnelle angesteuert werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.