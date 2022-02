Gazprom:-Aktie: Die Woche endet mit einem unangenehmen Rückschlag

Ihn müssen die Käufer deshalb ab Montag wieder angreifen und schnellst möglich überwinden, soll die am 24. Januar auf dem Tief bei 6,27 Euro gestartete Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt werden. Sie hat den Kurs in der Zwischenzeit wieder bis an den alten flacheren Abwärtstrend zurückgeführt. Brechen konnten die Bullen diesen bislang aber noch nicht.

