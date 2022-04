Gazprom-Aktie: Wird Putins Rubel-Trick funktionieren?

Westliche Kunden sollen Lieferungen von Gazprom (WKN: 903276) entsprechend eines Kreml-Dekrets künftig nach einem komplizierten Mechanismus in Rubel bezahlen. In den Konzernzentralen der westlichen Energiebranche sorgt die Meldung für große Verwirrung. Obwohl die G7-Staaten Putins Forderung nach einer Rubel-Zahlung eine klare Absage erteilt haben, fließt das russische Gas zunächst unvermindert weiter Richtung Westen. In wenigen Wochen wird jedoch die Stunde der Wahrheit schlagen.





