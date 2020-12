Gazprom Aktie: Willkommen in der Moderne!

Gazprom will die Erdgasinfrastruktur in Russland weiter ausbauen: Wie der Konzern kürzlich mitteilte, werde man sich hier vor allem auf ländliche Regionen konzentrieren. Damit wolle man für „eine bessere Lebensqualität der Bevölkerung“ sorgen, so der Staatskonzern.

Auf ländliche Gegenden entfielen rund 80 Prozent sämtlicher Gasleitungen in Russland, die man zwischen den Jahren 2005 und 2019 gebaut habe. Die Gesamtlänge betrage mehr als ...



