Gazprom-Aktie: Wie vereinbart!

Keine Neuerung bei der Aktie von Gazprom: Die Papiere des russischen Energiekonzerns bleiben nach wir vor vom Handel ausgesetzt. Die Börse in Moskau blieb auch am Donnerstag weiter geschlossen: Die Bank of Russia habe beschlossen, den Handel am 10. März 2022 an der Moskauer Börse im Aktienmarktbereich nicht wieder aufzunehmen, zitiert finanzen.net die Webseite der Bank. Das operative Geschäft von Gazprom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



