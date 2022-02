Gazprom-Aktie: Wie sind die Aussichten?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es um die Gazprom-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! In der derzeitigen Situation scheint sich die Gazprom-Aktie eher für risikofreudige Anleger zu lohnen. Die Entwicklung! Zwar konnte sich der Kurs in der ersten Wochenhälfte bis auf 7,8 Euro anheben, doch die Lage an der ukrainischen Grenze ist nach wie vor kritisch. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!