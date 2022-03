Gazprom-Aktie: Wie geht es weiter?

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat zu einer dramatischen Reaktion des Westens geführt. Der russische Gasriese Gazprom könnte so in die Pleite schlittern. Die Sanktionen gegenüber Russland, der Devisenmangel in Russland als auch die Abkehr der Kunden von russischem Gas und Erdöl führen zu einer schwierigen Finanzlage von Gazprom.

Eine kurzfristige Änderung ist dabei nicht unbedingt zu erwarten. Der Krieg dürfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung