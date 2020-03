Gazprom Aktie: Wertvoller als Nel Asa und Ballard?

Gazprom hat am Montag seine spektakuläre Serie weiter fortgesetzt. Der Wert musste im Montagshandel einen Abschlag in Höhe von -0,5 % hinnehmen, nachdem es zunächst etwas aufwärts gegangen war. Dabei ist der Kurs in London sogar wieder unter die Marke von 6 US-Dollar gerutscht und verschärfte den Krisenmodus. Erst am Dienstag ging es etwas aufwärts. Die Kursverluste sind vor allem das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung