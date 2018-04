Gazprom-Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Liebe Leser,

Gazprom leidet unter der schlechten politischen Stimmung zwischen Russland und der westlichen Welt. Auch am Mittwoch ging es für den Wert zunächst in Richtung Süden. Die Aktie gab etwa 1 % nach und befindet sich nun aus Sicht von Chartanalysten in einer kritischen Situation. Der Wert sollte in den nächsten Tagen einen Boden finden, hieß es. Und genau ein solcher ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.