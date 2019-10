Gazprom Aktie: Weiter auf dem Rückmarsch!

Gazprom Aktie | ISIN:US3682872078 | WKN:903276

Seit etwa dem 13. September befindet sich der Aktienkurs auf dem Rückmarsch. Die Bullen verlieren mehr und mehr an Terrain. So wurde zuletzt die kleine Unterstützung um 6,33 Euro nach unten durchbrochen und zum Widerstand. Inzwischen lässt sich ein Abwärtstrendkanal eintragen. Die Unterkante des Kanals verläuft in etwa bei 5,40 Euro.



