Gazprom Aktie: Weiter in Konsolidierung gefangen!

Gazprom Aktie | ISIN:US3682872078 | WKN:903276

Aktuelle Situation im Tageschart: Es bleibt weiter spannend. Denn der Aktienkurs pendelt immer noch in der kleinen Range von 7,0 bis 7,5 Euro. Aktuell wird die Unterkante des fallenden Dreiecks anvisiert. Fallende Dreiecke sind in der Regel schlecht für die Bullen. Oftmals kündigen sie fallende Kurse an. Ob dies nun auch so sein wird bleibt noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung