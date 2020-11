Gazprom Aktie: Weit über Plan!

Nach einer eher durchwachsenen Woche, ist die Aktie von Gazprom immerhin mit einem leichten Aufschlag auf bis zu 4,09 Euro in den Xetra-Handel am Montag gestartet. Damit notieren die Papiere des russischen Gasriesen nach ihrem Rückfall auf 3,90 Euro am vergangenen Dienstag aus vier Handelstagen mit fast fünf Prozent im Plus. Seit Monatsanfang, als die Gazprom-Aktie nur 3,22 Euro wert war, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung