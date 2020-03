Gazprom-Aktie: Was setzt ihr nur so zu?

Breits die vorvergangenen Woche geriet die Aktie von Gazprom erheblich unter Druck: In nur fünf Handelstagen haben die Papiere des Energiekonzerns damals rund 18 Prozent an Wert verloren und gingen am Ende bei noch 5,50 Euro aus dem Handel. Vor diesem Wochenende lag der Kurs der Gazprom-Aktie noch weitaus niedriger bei 4,85 Euro, ein weiteres Wochernminus von fast zwölf Prozent. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung