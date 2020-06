Gazprom Aktie: Was passiert hier?

Gazprom Aktie: Es scheint so, als würden die Bären den Kurs durch die Unterkante des kurzfristig aufwärts gerichteten Trendkanals gen Süden drücken. Damit besteht die Gefahr, dass es in Richtung 4,00 Euro geht. Übergeordnet befindet sich das Wertpapier in einer sehr langen Seitwärtsphase. Allerdings kommt ein leicht steigender Trend um 4,00 Euro unterstützend zur Hilfe. Der Blick auf die Trendindikatoren fällt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



