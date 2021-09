Gazprom-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Gazprom-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt und eine hohe Aufwärtsdynamik gezeigt. Als Kurstreiber erwiesen sich dabei die wieder anziehende Konjunktur und der Anstieg der Öl- und Gaspreise. Das resultierte in einer starken Zwischenbilanz. So konnten Umsatz und Gewinn im vergangenen Quartal deutlich gesteigert werden, wie das Unternehmen Ende August mitteilte. An der Börse fiel die Reaktion entsprechend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



