Gazprom-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Gazprom-Aktie präsentiert sich im Vorfeld der für den 31. August anberaumten Zwischenbilanz zum zweiten Geschäftsquartal in bullischer Verfassung. Seit Anfang November befindet sich das Papier in einem Aufwärtstrend. Dieser hat den Kurs in der vergangenen Woche auf ein 18-Monats-Hoch bei 8,14 US-Dollar (USD) hinaufgeführt. Damit fehlen bis zum Erreichen des Anfang November 2019 erreichten Mehrjahreshochs bei 8,50 USD nur noch



