Gazprom Aktie: Eine unverholene Drohung!

Von der Aktie von Gazprom lässt sich derzeit nur wenig Spektakuläres berichten. Nach leichtem Auf und Ab in der zurückliegenden Handelswoche sind die Papiere des russischen Staatskonzerns wieder da angekommen, von wo sie einst gestartet waren: bei rund 4,30 Euro. So ruhig es also um die Gazprom-Aktie derzeit bestellt ist, so heftig umstritten ist nach wie vor die Gazprom-Gaspipeline Nord Stream



