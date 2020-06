Gazprom Aktie: Warum so unentschlossen?

Langeweile pur herrschte in der vergangenen Woche bei der Gazprom-Aktie. Die Kursbewegungen waren minimal, denn seit Mitte Juni pendelt der Wert in einer sehr engen Handelsspanne um seinen 50-Tagedurchschnitt. Dieser hat auf die Bewegung in der Zwischenzeit ebenfalls reagiert und weist einen vollkommen flachen Verlauf bei 4,94 Euro auf.

Durch den Wochenschlusskurs von 4,87 Euro, der am Freitag leicht unterhalb ...



zur Originalmeldung