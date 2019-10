Gazprom Aktie: Wann kommt das endgültige Kaufsignal?

Am Dienstag ging es im wichtigen Londoner Markt für die Aktie von Gazprom minimal abwärts. Dabei ließ der Kurs bis auf weniger als 7 Dollar nach. Somit ist die Aktie in einem Dilemma: Noch immer ist der absolute Durchbruch nach oben nicht gelungen. Auch in den ersten Handelsstunden der Festlandbörsen ging es dementsprechend abwärts. Die Aktie notiert allerdings immerhin etwas über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung