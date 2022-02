Massive Einschläge gab es nun für die Aktie der Gazprom. Die Kurse sind am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine um 22 % nach unten gefallen. Zeitweise und in Abhängigkeit von den Börsen ging es gar um mehr als 28 % nach unten. Kurz touchierte der Aktienkurs auch die Marke von 4 Dollar! Wohin geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung