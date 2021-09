Gazprom-Aktie: Wahnsinn!

Gazprom hat in den zurückliegenden Tagen manche sehr gute Nachricht an den Markt bringen können. Die wohl bedeutendste ist die Fertigstellung der Nordsee-Pipeline Nord Stream 2. Bis dato hat sich die Börse allerdings nach den jüngsten Meldungen dazu noch nicht zu einem weiteren Durchbruch entwickeln können. Der Wert ist in den zurückliegenden fünf Tagen um 6,7 % nach oben gezogen.

