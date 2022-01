Gazprom-Aktie: Völlig verunsichert!

Das war ein mächtiger Schlag ins Kontor: Um gleich acht Prozent brache die Aktie von Gazprom am Dienstag im Xetra-Handel ein, war am Ende nur noch 6,94 Euro wert. Wenngleich die Papiere des russischen Energieriesen sich am Mittwochvormittag erholten und die 7-Euro-Marke wieder deutlich überschritten, noch immer steht bei der Gazprom-Aktie ein Wochenminus von rund zehn Prozent. Obwohl nach einem Rekordjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



