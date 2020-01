Gazprom Aktie: Viel passiert am 31.12.!

Bei Gazprom war kurz vor Silvester noch einiges los. Es sei nur auf die Einigung im Hinblick auf die Durchleitung von russischem Erdgas in die Europäische Union verwiesen. Oder auf ein Abkommen im Hinblick auf die Lieferung von russischem Erdgas in die Republik Armenien, das ebenfalls am 31.12.2019 abgeschlossen wurde. Ich weise darauf hin, dass ich bei Gazprom investiert bin. Ebenfalls ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung