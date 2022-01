Gazprom-Aktie: Viel zu gefährlich!

Die Gazprom-Aktie fällt und fällt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des russischen Gasriesen rund 20 Prozent eingebüßt. Alleine am gestrigen Handelstag verlor die Gazprom-Aktie fast sechs Prozent. Für den Konzern in dieser Höhe absolut ungewöhnliche Kursausschläge. Was ist los mit der Gazprom-Aktie?

Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts?

Die Antwort ist recht einfach: Ein drohender Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist los. Seit Anfang Januar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



