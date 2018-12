Gazprom Aktie: Vermögenswerte von Gazprom in Europa müssen offengelegt werden!

Nach einer des ukrainischen Versorgers Naftogaz ordnete ein US-Gericht kürzlich an, dass die Deutsche Bank Trust Company, die Bank of New York und die GLAS Americas Informationen über Vermögenswerte von Gazprom in Europa offenlegen müssen. Mit dem Schritt soll die Vollstreckung einer Entscheidung des Schiedsgerichts in Stockholm sichergestellt werden. In dieser Sache stehen aktuell noch 2,56 Milliarden USD rund um einen Streit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.