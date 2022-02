Gazprom-Aktie: Unter Feuer!

Zwar ließ Gazprom am Wochenende noch verlauten, dass trotz des Krieges in der Ukraine die Gaslieferungen nach Deutschland unverändert weiterliefen. Ob das auch dauerhaft so bleiben wird, daran gibt es aber immer größere Zweifel. Vor allem nach dem neuen Sanktionspaket der westlichen Staaten, welches jüngst geschnürt wurde.

Vorgesehen ist darin unter anderem der Ausschluss wichtiger russischer Banken aus dem Swift-Zahlungssystem. Im Vorfeld ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung