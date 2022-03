Gazprom-Aktie: Das Unheil nimmt seinen Lauf!

Nur ausgesprochen kurz gelang es Russland, sich gegen den enormen Abwärtsdruck an den eigenen Börsen zu wehren. Die Gazprom-Aktie steht symptomatisch für das, was sich an der Börse in Moskau abspielt, nachdem jene kürzlich nach langer Pause wieder ihre Pforten öffnete.

Zunächst ging es mit den Kursen tatsächlich in die Höhe, gestützt durch allerlei Maßnahmen wie ein Leerverkaufsverbot, was sich ohne Gewissensbisse



